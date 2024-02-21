نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات بالجملة في تشكيل النصر أمام الفيحاء بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي تشكيل فريقه إستعدادا لمواجهة نظيره الفيحاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل النصر أمام الفيحاء بدوري أبطال آسيا

ويستضيف العالمي نظيره فريق الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات اياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان النصر قد تمكن من تحقيق الفوز أمام نظيره الفيحاء في مباراة ذهاب دور الـ 16 بهدف مقابل لاشيء سجله قائد الفريق، كرستيانو رونالدو.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

في حراسة المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: علي لاجمي، عبد الإله العمري، إيميرك لابورت، عزيز بيهيتش

خط الوسط: عبد الله خيري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: ساديو ماني، كرستيانو رونالدو، أيمن يحيى

ويغيب عن الفريق النصراوي كلًا من:" عبدالرحمن غريب - سلطان الغنام - نواف العقيدي - راغد النجار - تاليسكا- أليكس تيليس" لأسباب مختلفة.

