نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال السعودي أمام سباهان أصفهان في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة سباهان أصفهان، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2024.

موعد مباراة الهلال ضد سباهان



يلتقى الزعيم الهلالي مع ضيفه سباهان أصفهان، مساء، غدًا، الخميس الموافق 22 فبراير 2024 على ملعب "المملكة أرينا" في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

نتيجة مباراة الإياب بين الهلال وسباهان



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف نظيف، وسجل أهداف الهلال كل من ميتروفيتش ومالكوم وعبد الله الحمدان.

تشكيل الهلال المتوقع أمام سباهان



حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – حسان تمبكتي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز – سافيتش – محمد كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش – مالكوم

وتنقل مباراة الهلال وأصفهان في دوري أبطال آسيا 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية، والسعودية الرياضية SSC، وأبو ظبي آسيا الرياضية.

