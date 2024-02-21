نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان رحيله.. ماذا قدم توماس توخيل مع بايرن ميونخ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادى بايرن ميونخ الألماني، رحيل مدربه توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري، وذلك كان بناء على اتفاق مشترك بين الطرفين.

ونشر بايرن ميونخ اليوم الأربعاء الموافق 21-2-2024 بيان رسمي، يعلن من خلاله نادي بايرن ميونخ رحيل توماس توخيل في الصيف مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب سوء النتائج.

وجاء نص بيان البايرن كالتالي: "قرر نادي بايرن ميونخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك إنهاء علاقة العمل بينهما، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى 30 يونيو 2025، وذلك في 30 يونيو 2024 (نهاية الموسم الجاري)".

وكان قد صرح الرئيس التنفيذي للبايرن جان كريستيان دريسن، لموقع النادي: "بعد مناقشة جيدة، توصلنا إلى اتفاق بإنهاء علاقة العمل في الصيف، كما ان هدفنا اتباع اتجاه جديد لكرة القدم مع مدرب جديد، وحتى هذه اللحظة، على كل فرد تحقيق أقصى قدر ممكن في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني".

واختتم: "أحمل الفريق مسؤولية ما حدث في دوري الأبطال على وجه الخصوص بعد الخسارة 1-0 في مباراة الذهاب ضد لاتسيو، نحن مقتنعون بأننا سنصل إلى ربع النهائي في ملعب أليانز أرينا الممتلئ بمشجعينا خلفنا".

ماذا قدم توماس توخيل مع بايرن ميونخ؟

خسر بايرن ميونخ بقيادة توماس توخيل نهائي السوبر الألماني في بداية الموسم، كما ودع الكأس، حيث يبتعد بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن الذي يعتلي صدارة ترتيب الدوري، وخسر مواجهة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو بهدف دون رد.

وفاز ببطولة الدوري الألماني، بعد خوض 44 مباراة، نجح في تحقيق 28 فوزًا، و5 تعادلات، وتلقى11 هزيمة، وسجل 100 هدف، وتلقى الفريق 54 هدفًا.