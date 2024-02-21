نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الفيحاء أمام النصر في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الفيحاء السعودي تشكيلة الفهود، استعدادًا لمواجهة مضيفه النصر ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الليلة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء التشكيل المختار للفهود على النحو التالي:

حراسة المرمى: ستويكوفيتش

خط الدفاع: حسين الشويش - مخيط الرشيدي - محمد البقعاوي

خط الوسط: جوكو سيمروت - أسامة الخلف - عبد الرحمن السفري - نواف الحارثي

وفي الهجوم: فاشون ساكالا - أنتوني أوكايمي - هنري أونيكورو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: " عبد الرؤوف الدقيل- سامي الخيبري - حسام مجرشي- خالد الرماح- مهند القيضي - راكان كعبي - سلطان مندش - خالد كعبي - سلطان اللحياني ".