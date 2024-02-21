بث مباشر برشلونة دون تقطيع.. مشاهدة مباراة برا ونابولي بث مباشر دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر برشلونة بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة برا ونابولي بث مباشر دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا

جولة أوروبية قوية بين فريقي Barcelona Vs Napoli اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا، بث مباشر برشلونة دون تقطيع.. مشاهدة مباراة برا ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا، في لقاء مثير يعدّ محط أنظار عشاق كرة القدم، يتقابل فريق برشلونة الإسباني مع نابولي الإيطالي في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024، تعد هذه المواجهة فرصة حاسمة لكلا الفريقين للتأهل إلى المراحل المتقدمة وتحقيق حلم اللحظات الكبرى في عرض كرة القدم الأوروبية.

برشلونة الذي تصدر مجموعته بأداء قوي في المرحلة الأولى، يسعى للمضي قدمًا نحو اللقب الذي يعد هدفًا طويلًا ما دام حلم به عشاقه، من جهة أخرى، يأتي نابولي بأداء مميز في دور المجموعات، ويسعى لمواصلة مسيرته القوية وإحداث المفاجأت في هذه المرحلة الحاسمة، مع ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" يكون شاهدًا على هذا الصراع الكروي الشرس، يعد اللقاء فرصة لاختبار تكتيكات الفريقين ومهارات لاعبيهم في ساحة اللعب. مع التاريخ الرياضي العريق للفريقين، يترقب عشاق اللعبة هذه المواجهة بفارغ الصبر، متوقعين عرضًا رياضيًا مثيرًا ولحظات لا تُنسى في ساحة أوروبا الكروية.

بث مباشر برشلونة دون تقطيع.. مشاهدة مباراة برا ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

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وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة برشلونة ونابولي مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مساء يوم الأربعاء نظيره نابولي، في مباراة صعبة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2023-2024.

ويحتضن ملعب ستاد "دييجو أرماندو مارادونا" المباراة بين برشلونة ونابولي اليوم، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ومن المقرر أن يلتقي فريقي برشلونة ونابولي في مباراة الإياب بدور الـ 16 من البطولة، على أرضية ملعب "مونتجويك" يوم الثلاثاء 12 مارس القادم بعد لقاء اليوم.

وكان تأهل فريق برشلونة لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، بينما على الجانب الآخر تأهل نابولي بعدما حل وصيف المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

متى موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة بين برشلونة ونابولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

تشكيل برشلونة:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي- أراخو- إينيجو مارتينيز- جواو جانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج- بيدري- جوندوجان.

خط الهجوم: لامين يامال- ليفاندوفسكي- فيتور روكي.

تشكيل نابولي:-

حراسة المرمي: ميريت

خط الدفاع: ماتزوكي – رحماني – أوستيجارد – دي لورينزو

خط الوسط: لوبتكا – أنجويسا – نجونجي

خط الهجوم: كفاراتسخيليا – أوسيمين - بوليتانو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

تُذاع أحداث مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد على قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث المباريات الكبرى في العالم، والبطولات الكبرى الإنجليزية للمعلق الرياضي الشهير خليل البلوشي.