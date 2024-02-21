شاهد هالحين دون اشتراك..بث مباشر مباراة النصر والفيحاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا (0-0)

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة النصر والفيحاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

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تترقب الجماهير بشغف وتحمس مواجهة النصر والفيحاء في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي تعد واحدة من اللحظات الحاسمة في مسار البطولة،تشتعل النيران في هذا الصراع السعودي المثير، حيث يسعى النصر لتأكيد تفوقه وتأهله بعد فوزه في الذهاب، بينما يسعى الفيحاء للتغلب على التحدي وإحداث مفاجأة.

تتسم المباراة بالتوقعات المشوقة حيث يجتمع الحماس والمهارة في مواجهة لا تقل أهمية عن أي قمة كروية، يعكس النصر طموحاته بقيادة كريستيانو رونالدو، في حين يسعى الفيحاء لكتابة تاريخ جديد للنادي بالتأهل إلى مراحل متقدمة في البطولة.

سيكون للمشجعين عيونهم مشدودة إلى أداء الفريقين وتصاعد الأحداث في هذا الصراع الكروي الرائع، الذي يعد علامة بارزة في رحلة الفريقين نحو تحقيق اللقب القاري.

ما هو موعد مباراة النصر والفيحاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2024؟



تنطلق مباراة النصر والفيحاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب العربي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك.

ما هو تشكيل النصر المتوقع ضد الفيحاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2024؟

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: سلطان الغنام- عبدالإله العمري- إيميريك لابورت- عزيز بيهيتش

خط الوسط: عبدالله الخيبري- مارسيلو بروزوفيتش- أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: أيمن يحيى- أندرسون تاليسكا- كريستيانو رونالدو



ما هو تشكيل الفيحاء ضد النصر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2024؟

حراسة المرمى: فلاديمير ستوكوفيتش.

الدفاع: مخير الرشيدي- سامي الخيبري- حسين الشويش.

وسط الميدان: محمد البقاوي- راكان الكعبي- عبد الرحمن السفري- نواف الحارثي.

الهجوم: سلطان مندش- أنتوني نواكايمي- فاشيون ساكالا.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2024؟

تذاع مباراة النصر والفيحاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ما هي أهمية مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2024؟

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا تتسم بأهمية كبيرة لعدة أسباب، أولًا تأتي هذه المواجهة في إطار دور الستة عشر من البطولة، مما يعني أن الفريق الفائز سيتأهل إلى دور الربع نهائي، وهو إنجاز كبير في مسار البطولة.

ثانيًا، تعكس المباراة صراعًا حاميًا بين فريقين سعوديين كبيرين، مما يزيد من حماس المشجعين ويعزز الروح الرياضية الوطنية، تجتمع المهارات والاستراتيجيات في هذا الصراع الكروي، مما يجعلها فرصة فريدة للاستمتاع بلحظات مثيرة وتحليل أداء الفرق.

وأخيرًا، بما أن دوري أبطال آسيا يُعد أحد أبرز البطولات القارية، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمتعة مشاهدة كرة القدم على أعلى مستوى، وفي الوقت نفسه متابعة قوة وتنافس الأندية الآسيوية في سعيها لتحقيق اللقب القاري المرموق.