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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر يلا شوت في أبطال آسيا

منافسة الأشقاء الآسيوية بين Al Nassr ضد Al Fayha اليوم، مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر يلا شوت اليوم في أبطال آسيا، في إطار المنافسة الشرسة في دوري أبطال آسيا وبعد انتهاء كأس آسيا، ينتظر الجميع بفارغ الصبر مباراة النصر والفيحاء في دور الـ16 من البطولة، من المقرر أن يتواجه الفريقان في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور ثمن النهائي.

انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في ملعب فيصل بن فهد، الأربعاء الماضي، بفوز النصر على الفيحاء بنتيجة 1-0، وقد سجل الهدف الوحيد قائد الفريق رونالدو.

ومن المتوقع أن يلتقي الفريق الفائز في مباراة النصر والفيحاء مع العين الإماراتي أو ناساف الأوزبكي في دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

النصر ضد الفيحاء بث مباشر

إذا كنت من عشاق العالمي فأنت على موعد مع مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم انتهت مباراة الذهاب بين العين وناساف بالتعادل السلبي في أوزبكستان، وستُقام مباراة الإياب أيضًا اليوم الأربعاء في الإمارات.

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في دوري أبطال آسيا 2024

تقام مباراة الإياب بين النصر والفيحاء بث مباشر في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024. ستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء في دوري أبطال أسيا

تتم بث مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 على قنوات بي إن سبورتس القطرية، ويمكنك مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر كما يتاح أيضًا بث المباراة داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD.



تشكيل النصر ضد الفيحاء

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

خط الدفاع: لاجامي – العمري – لابورت – عزيز.

خط الوسط: أوتافيو – خيبري – بروزوفيتش.

خط الهجوم: أيمن يحيى – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

مشاهدة مباراة النصر اليوم بث مباشر

تشكيل النصر ضد الفيحاء

حراسة المرمى: فلاديمير ستوكوفيتش.

الدفاع: مخير الرشيدي- سامي الخيبري- حسين الشويش.

وسط الميدان: محمد البقاوي- راكان الكعبي- عبد الرحمن السفري- نواف الحارثي.

الهجوم: سلطان مندش- أنتوني نواكايمي- فاشيون ساكالا.

النصر ضد الفيحاء.. نتيجة مباراة الذهاب

انتهت مباراة الذهاب بين النصر والفيحاء بفوز النصر بنتيجة 1-0 على ملعب "مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية"، وسجل الهدف الوحيد في المباراة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبالتالي، سيواجه الفريق الفائز من مباراة النصر والفيحاء الفريق الفائز من مباراة العين الإماراتي وناساف الأوزبكي في دور ربع النهائي لمنطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا.

العالمي ومواصلة المشوار الآسيوي

يستعد نادي النصر السعودي لمواجهة الفيحاء في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للموسم 2023/24، بعد تحقيق فوز هام بهدف نظيف في المباراة السابقة ضد فريقه المحلي.

يسعى النصر السعودي إلى مواصلة مسيرته القوية وتحقيق حلم الفوز بلقب بطولة آسيا، ويعول المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو على خبرة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو.

من جانبه، تأهل فريق الفيحاء إلى دور الـ16 بعد أن حل وصيفًا في المجموعة الأولى للبطولة، وراء العين الإماراتي. استطاع الفيحاء السعودي تحقيق 9 نقاط من خلال 3 انتصارات و3 هزائم.