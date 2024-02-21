نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام رين في بطولة الدوري الأوروبي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة رين الفرنسي، ضمن منافسات إياب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة رين ضد ميلان



يلتقى الروسونيري مع مضيفه رين، مساء، غدًا، الخميس الموافق 22 فبراير 2024 على ملعب "روازون بارك"، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إياب دور خروج المغلوب من اليوروباليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة وفلسطين، والتاسعة إلا الربع بتوقيت الدوحة ومكة والمكرمة.

نتيجة مباراة الذهاب بين ميلان ورين



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز الفريق الإيطالي على نظيره الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، سجل أهداف الفريق اللومباردي كل من لوفتس تشيك هدفين ورافائيل لياو هدف.

تشكيل ميلان المتوقع أمام رين



حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – ثياو – جابيا – فلورنينزي

خط الوسط: لوفتس تشيك – بن ناصر – ريندرز

خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش

وتنقل مباراة ميلان ورين عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

