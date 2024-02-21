نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. محمد يوسف مساعدا للمدير الفني للاتحاد الكرة ومشرفا على منتخبات الشباب والناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام تعيين محمد يوسف مساعدًا للمدير الفني لاتحاد الكرة ومشرفًا على منتخبات الشباب والناشئين.

ويأتي هذا القرار نظرًا لاخبرته الطويله مع منتخبات الشباب والناشئين من قبل ولإصلاح حال الكرة المصرية في الفترة القادمة.

ويبدأ محمد يوسف مهمته خلال الساعات القادمة مساعدًا لمدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ومشرفًا على منتخبات الشباب والناشئين.

ويتواجد في منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم علاء نبيل الذي يرغب في إصالة حال الكرة المصرية خلال الفترة القادمة.

وهناك أكثر من ملف سيكون طاولة محمد يوسف ومنها منتخبات الشباب والناشئين والاجهزة الفنية للمنتخبات الشباب والناشئين.