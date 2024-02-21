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أحمد جودة - القاهرة - بدون تقطيع برشلونة ضد نابولي.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

منافسة أوروبية قوية بين فريقي Barcelona Vs Napoli اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا، دون تقطيع برشلونة ضد نابولي.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، في لحظة حماسية تراوح بين تحدي الأبطال ورقصة الفرص، يتصارع فريق برشلونة الإسباني مع نابولي الإيطالي على أرض ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في إطار مواجهات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، هذه المواجهة الرياضية الفاتنة تنبثق من أعماق المنافسة القارية، حيث يتقاطع الطريقان لفريقين متألقين يسعيان إلى كتابة فصل جديد في تاريخهما الرياضي.

برشلونة بعبق تقاليده الرياضية وإرثه الذهبي، يسعى للعودة بقوة إلى قمة الكرة الأوروبية. مع لاعبيه المميزين وروح الفريق القتالية، يرغب البلاوغرانا في تحقيق الألقاب التي تليق بتاريخهم الرياضي العظيم، نابولي الذي يحمل في طيات تاريخه العديد من الإنجازات، يسعى لاستعادة بريقه والمنافسة بقوة على الساحة الأوروبية، يقوده لاعبون مميزون وروح فريق قوية، وهم على استعداد لتحدي أحد أعظم الأندية في العالم، في ليلة تعدقوها الشغف والتوقعات، يتسابق الفريقان لتحقيق الانتصار وخطف بطاقة التأهل للمراحل المتقدمة، هذا الصراع الكروي الملحمي يعد استمرارًا لتراث الأبطال، حيث يتجلى الإثارة والفن في كل تمريرة وتسديدة.

دون تقطيع برشلونة ضد نابولي.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

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ولذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة برشلونة ونابولي مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مساء يوم الأربعاء ضد نظيره نابولي، في مباراة صعبة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2023-2024.

ويفتتح ملعب ستاد "دييجو أرماندو مارادونا" أبوابة ليحتضن المباراة بين برشلونة ونابولي اليوم، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ومن المقرر أن يلتقي فريقي برشلونة ونابولي في مباراة الإياب بدور الـ 16 من البطولة، على أرضية ملعب "مونتجويك" يوم الثلاثاء 12 مارس القادم بعد لقاء اليوم.

وكان تأهل فريق برشلونة لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، بينما على الجانب الآخر تأهل نابولي بعدما حل وصيف المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

متى موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة بين برشلونة ونابولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

تُذاع أحداث مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد على قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث المباريات الكبرى في العالم، والبطولات الكبرى الإنجليزية للمعلق الرياضي الشهير خليل البلوشي.

تشكيل مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

تشكيل برشلونة:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي- أراخو- إينيجو مارتينيز- جواو جانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج- بيدري- جوندوجان.

خط الهجوم: لامين يامال- ليفاندوفسكي- فيتور روكي.

تشكيل نابولي:-