انت الأن تتابع خبر بالصور .. الأهلي يطير إلي غانا استعداداً لمواجهة ميدياما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غادرت بعثة النادي الأهلي عصر اليوم الأربعاء مطار القاهرة متوجهة إلى غانا استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الفريق مرانًا صباحيًا على ملعب التتش قبل بدء رحلة غانا على متن طائرة خاصة.

واستقر الجهاز الفني للفريق على خوض مران واحد فقط في غانا غدًا الخميس استعدادًا للمباراة المرتقبة، حيث يتطلع الفريق الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي من البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد، صاحب المركز الثاني، بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني، فيما يحتل ميدياما المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وترأس بعثة الأهلي مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على التواصل خلال الأيام الماضية مع السفير المصري بغانا من أجل الترتيب للمباراة المرتقبة وإنهاء إجراءات استقبال الفريق وملاعب التدريب وغيرها من ترتيبات الرحلة.