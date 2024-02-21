انت الأن تتابع خبر قائمة غيابات الزمالك أمام أبو سليم الليبي .. 7 لاعبين سوبر دفعة واحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل، 25 فبراير الجاري، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستُقام المباراة على ملعب “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية.

يسعى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لتحقيق الفوز في هذه المباراة، بعد تعادله مع الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة غيابات الزمالك أمام أبو سليم الليبي

عبد الله السعيد: عدم القيد لسابق خوض مباريات في البطولة الأفريقية مع أنديته السابقة.

ناصر ماهر: عدم القيد لسابق خوض مباريات في البطولة الأفريقية مع أنديته السابقة.

سيف جعفر: عدم القيد لسابق خوض مباريات في البطولة الأفريقية مع أنديته السابقة.

ابراهيما نداي: إصابة بمزق في العضلة الضامة.

الونش: إصابة بالرباط الصليبي.

محمد عبد الشافي: إصابة بالرباط الصليبي.

زياد كمال: إصابة في العضلة الخلفية.

استعدادات الزمالك