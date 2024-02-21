انت الأن تتابع خبر غيابات الأهلي أمام ميدياما الغاني.. فريق كامل غياب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الغيابات في مواجهة فريق ميدياما الغاني، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واتجهت بعثة الأهلي برئاسة مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي، لغانا لمواجهة فريق ميدياما في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، من تحقيق فوز واحد والتعادل في 3 مباريات كان أخرها أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري.

ويغيب 10 لاعبين دفعة واحدة عن مباراة ميدياما لظروف مختلفة.

ويقترب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من الظهور الرسمي الأول له مع المارد الأحمر، في مباراة ميدياما بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخراً.

غيابات الأهلي أمام فريق ميدياما الغاني

محمد الشناوي بسبب إجراء جراحة في الكتف.

خالد عبد الفتاح بسبب جزع في الركبة.

محمد الضاوي كريستو بسبب شد في العضلة الخلفية.

أحمد نبيل كوكا لعدم الجاهزية الفنية.

محمود متولي وأحمد عبد القادر للاستبعاد الفني من مارسيل كولر.

مروان عطية للإيقاف بسبب لتراكم البطاقات.

محمود عبد المنعم كهربا بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني لحضور فرح شقيقته.

عمر كمال عبدالواحد والزنفلي لعدم القيد في القائمة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني