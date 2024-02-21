نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائم يمنع رونالدو من تسجيل هدف للعالمي أمام الفيحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

منع القائم الأيمن لحارس فريق الفيحاء، كرستيانو رونالدو من تسجيل هدف عالمي خلال مباراة فريقه النصر أمام الفيحاء، المقامة حاليا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان بروزوفيتش قد تمكن من إرسال كرة عرضية للأسطورة البرتغالية كرستيانو رونالدو، من كرة ثابتة عند الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الأول، ليقابلها رونالدو بتسديدة رأسية رائعة منعها القائم الأيمن لستويكوفيتش حارس مرمى فريق الفيحاء.

وشهدت المباراة، تعرض المهاجم النيجيري أنتوني نواكإيمي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء للإصابة أثناء مشاركته في المباراة المقامة حاليًا بين فريقه، وفريق النصر ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وغادر هداف فريق الفيحاء خارج أرضية الملعب على أثر تلك الإصابة، ليحل سلطان مندش بدلًا منه عند الدقيقة 30 من زمن شوط المباراة الأول.

وكان أوتافيو دا سيلفا لاعب وسط فريق النصر، قد سجل الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية من عبد الله الخيبيري.

وتقام حاليًا المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، على أرضية ملعب الأول بارك بالرياض.

وشهدت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب فريق الفيحاء، بفوز النصر بهدف مقابل لاشيء، سجله قائد العالمي كرستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أنه في آخر خمس مواجهات بين الفريقين، تمكن فريق النصر من تحقيق الفوز في 4 مواجهات، وحل التعادل في مباراة واحدة، ولم يحقق فريق الفيحاء أي فوز.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الفائز نظيره فريق العين الإماراتي، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فريق العين الفوز أمام نظيره ناساف كارشي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم عصر اليوم.

ومن المنتظر أن تقام مباراة دور الـ 8 يوم 4 مارس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام التاسعة بتوقيت أبو ظبي.