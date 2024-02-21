"مجاني دون اشتراك أو تشفير"..مشاهدة بث مباشر برشلونة ونابولي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة بث مباشر برشلونة ونابولي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

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تحضيرات مكثفة وفترة من الانتظار وصلت أخيرًا إلى لحظة الحماس والتحدي، حيث يتقابل نادي برشلونة الإسباني مع نظيره نادي نابولي الإيطالي في مواجهة منتظرة ضمن دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024. سيكون ملعب دييجو أرماندو مارادونا الشاهد على هذا الصراع الكروي النابض بالحماس.

برشلونة، بقيادة نجومه البارعين، يسعى للمضي قدمًا في البطولة وتحقيق آمال جماهيره الوفية، ومن الناحية الأخرى يتحدى نابولي التقاليد بقوة، يسعى لإثبات جاهزيته وقدرته على تحقيق الإنجازات الكبرى.

سيشهد اللقاء تنافسًا مثيرًا بين الأندية الكبيرة، حيث يتطلع كل فريق إلى تحقيق الفوز في مباراة الذهاب للتأهل إلى المراحل المتقدمة، ستكون هذه المواجهة لحظة مميزة تحمل في طياتها تشويق اللعبة ورغبة اللاعبين في ترك بصمة لا تنسى في تاريخ البطولة.

موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024

يتم بث مباراة برشلونة ونابولي في دوري ابطال اوروبا 2024 اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تشكيل برشلونة المتوقع ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا 2024

حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، كانسيلو

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، جوندوجان، بيدري

في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي

تشكيل نابولي المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024

حراسة المرمى:أليكس ميريت

في خط الدفاع:دي لورينزو، رحماني، أوستيجارد، ماتياس أوليفيرا

في خط الوسط: إنجويسا، لوبوتكا، حاميد جونيور تراوري

في خط الهجوم: بوليتانو، فيكتور أوسيمين، خفيتشا كفاراتسخيليا



ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي السطور التالية نستعرض لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا اليوم.

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2



عناصر التشويق والإثارة في مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024

تتسم مباراة برشلونة ونابولي بعدة عناصر تشويق وإثارة، مما يجعلها محط انتباه عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

التقاء العمالقة: يشكل الصدام بين برشلونة ونابولي مواجهة بين عمالقة اللعبة، حيث يمتلك كل منهما تاريخًا غنيًا وإرثًا رياضيًا يلهم الجماهير ويثير الفضول.

الملعب الأسطوري: مع إقامة المباراة في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، يزداد التشويق بفضل جوهره التاريخي، حيث يعزز هذا المكان من حماس اللاعبين والجماهير.

الطموح البطولي: يتطلع كلا الفريقين إلى التأهل للمراحل المتقدمة من دوري أبطال أوروبا، مما يعزز الرغبة في تقديم أداء بارع والفوز بالمباراة.

نجوم اللعبة: وجود نجوم بارزين في كل فريق، مثل ليونيل ميسي في برشلونة ودوريان زاباتا في نابولي، يزيد من الترقب ويعدل الفرص لرؤية لمحات رائعة وأداء استثنائي.

التكتيك والاستراتيجية: تأتي المباراة محملة بالتكتيكات والاستراتيجيات، حيث يسعى كل مدرب إلى الخروج بفوز يعزز فرص فريقه في المنافسة.

الرغبة في الانتقام: في حال وجود تاريخ سابق من المواجهات بين الفريقين، قد تكون هناك رغبة قوية في الانتقام أو تصحيح الأوضاع، مما يزيد من حدة التنافس.



باجتماع هذه العوامل، يتجسد التشويق والإثارة في هذه المواجهة الكروية، حيث يشعر المشاهد بأنه في قلب تجربة فريدة ومثيرة يتنافس فيها الأبطال على تحقيق الانتصار والتأهل.