نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل الأخير لمواجهة نابولي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق القمة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة نابولي

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي- إينيجو مارتينيز- أراخو- جواو جانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – جوندوجان- بيدري- كرستينسن.

الهجوم: لامين يامال- ليفاندوفسكي.

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستذاع مباراة برشلونة ضد نابولي بالتحديد عبر قناة bein sports 1.