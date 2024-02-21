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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد نابولي اليوم حصري بدون تشفير

يلا شوت Barcelona..مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد نابولي اليوم حصري دون تشفير | دوري أبطال أوروبا 2024..ينتظر المشجعون بفارغ الصبر للمباراة المثيرة في دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ونابولي، حيث سيتصدى الفريقان في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في مواجهة مثيرة ضمن دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

يسعي برشلونة لتحقيق تألقه، بينما يطمح نابولي في إحداث مفاجأة، ستكون لحظات مثيرة حيث يتنافس الفريقان على بطاقة التأهل للدور التالي في هذه اللحظة المميزة لعشاق كرة القدم.

يلا شوت Barcelona..مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد نابولي اليوم حصري دون تشفير | دوري أبطال أوروبا 2024



وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين بشكل يوميًا، نستعرض لكم في السطور التالية كل التفاصيل المتعلقة بمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024.



ما هو موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

يتم بث مباراة برشلونة ونابولي في دوري ابطال اوروبا 2024 اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



ما هو تشكيل برشلونة المتوقع ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، كانسيلو

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، جوندوجان، بيدري

في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي

ما هو تشكيل نابولي المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024؟

حراسة المرمى:أليكس ميريت

في خط الدفاع:دي لورينزو، رحماني، أوستيجارد، ماتياس أوليفيرا

في خط الوسط: إنجويسا، لوبوتكا، حاميد جونيور تراوري

في خط الهجوم: بوليتانو، فيكتور أوسيمين، خفيتشا كفاراتسخيليا



كيف تأهل برشلونة ونابولي إلى دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024؟

تأهل برشلونة إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الأول في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن بورتو الذي احتل الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.

بينما سيطر فريق نابولي على المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في 1 وخسارة 2 وتسجيل 10 أهداف وتلقي 9 أهداف.