نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النحس يحالف رونالدو أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سجل الهداف التاريخي لكرة القدم، كرستيانو رونالدو، هدف عالمي في مرمى فريق الفيحاء، لكنه تم إلغاؤه بداعي التسلل، بعد تمريرة ساحرة من بروزوفيتش.

وكان رونالدو متقدمًا عن مدافعي فريق الفيحاء ووقع في حالة تسلل واضحة في تلك اللقطة، عند الدقيقة 47 من زمن المباراة التي تجمع بين العالمي والفهود في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2024.

وشهد شوط اللقاء الأول، تسجيل أوتافيو لهدف الشوط الوحيد، في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة عرضية من عبد الله الخيبيري.

وتعرض المهاجم النييجيري أنتوني نواكإيمي مهاجم فريق الفيحاء للإصابة عند الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، ودخل سلطان مندش بدلا منه.

كما تصدى القائم لتسديدة رونالدو في الدقيقة 37 من زمن المباراة، بعد عرضية مرسلة من بروزوفيتش، قابلها صاروخ ماديرا برأسة ولكن منعه القائم الأيمن لتسويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء.

وشهدت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب فريق الفيحاء، فوز النصر بهدف مقابل لاشيء، سجله قائد العالمي كرستيانو رونالدو، لتصبح النتيجة حتى تلك اللحظة بمجموع المباراتين 2/0 لصالح العالمي ضد الفهود.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الفائز نظيره فريق العين الإماراتي، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فريق العين الفوز أمام نظيره ناساف كارشي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم عصر اليوم.

ومن المنتظر أن تقام مباراة دور الـ 8 يوم 4 مارس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام التاسعة بتوقيت أبو ظبي.