نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحضري: خروج الفراعنة من كأس الأمم نكسة وحسام حسن لن يحل الأزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، ومدرب حراس مرمى منتخب سوريا الحالي، عن حزنه بشأن ما حدث للفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2023، واصفًا الخروج من البطولة بهذا الشكل بـ "النكسة".

وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا، والتي أقيمت بكوت ديفوار من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة SSC السعودية: "ما حدث لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا نكسة".

وتابع: "الكرة المصرية تحتاج للتغيير بنسبة 380 درجة وحسام حسن لن يحل الأزمة لن يقدر على فعل أي شئ، ولكننا نتمنى أن ينجح".

وأضاف: "حسام حسن ليس لدينا أي مشكلة معه، ورغم اسمه وتاريخه ولكن كرة القدم تحتاج لأمور أخرى كثيرة".

واختتم: "الكرة المصرية تحتاج للتأسيس والبناء من جديد، وإذا نجح حسام حسن فالحمد لله، ولكن إذا لم ينجح فيجب علينا ألا نظلمه".