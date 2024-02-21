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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي يلا شوت اليوم في دوري الأبطال

ليالي الأبطال بصحبة Napoli vs Barcelona اليوم، مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري الأبطال، في مرحلة ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2024، سيحل نادي برشلونة ضيفًا على نادي نابولي في ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

برشلونة تصدر المجموعة الثامنة في دوري الأبطال برصيد 12 نقطة، وتأهل بفارق المواجهات المباشرة عن بورتو. بينما تأهل نابولي من المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد.

كلا الفريقين يعاني في الوقت الحالي، حيث يحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني، ونابولي يحتل المركز التاسع في الدوري الإيطالي، على الرغم من أنه كان حاملًا للقب.

شاهد الآن.. ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي اليوم في دوري الأبطال؟

قنوات beIN Sports تُعد واحدة من أبرز القنوات التي تنقل مباراة بين نابولي وبرشلونة مباشرة، حيث تحظى بحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي يلا شوت

قررت مجموعة قنوات beIN Sports بث مباراة برشلونة ونابولي مباشرة اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

يمكنك الاستقبال ومشاهدة قناة beIN Sports 1 التي ستنقل المباراة بين برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم على القمر الصناعي نايل سات، وفقًا للتردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

بالتوقيتات.. موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا 2024

سيتم بث مباراة برشلونة ونابولي مباشرة اليوم في إطار دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية والأردن.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل. بالنسبة لتونس والمغرب والجزائر، ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

من هو معلق مباراة برشلونة ونابولي اليوم؟

يقوم المعلق الرياضي خليل البلوشي بالتعليق على أحداث مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورت.

تشكيل برشلونة اليوم

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز وجواو كانسيلو

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جوندوجان، وبيدري

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي وفيتور روكي.

تشكيل نابولي اليوم

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينز- أمير رحماني- خوان خيسوس وناتان دي سوزرا

خط الوسط: أندري زامبو إنجوسيا- حامد تراوري وينس كايوستي

خط الهجوم: فسيكون ماتيو بوليتانو- فيكتور أوسيمين وخفيشا كفاراتسخيليا.

برشلونة ضد نابولي.. مواجهة الظروف الصعبة

تستعد نابولي لمواجهة برشلونة في الجنوب الإيطالي، حيث يجب على الفريق الإيطالي تجاوز منافسه للمضي قدمًا في بطولة دوري أبطال أوروبا وإنقاذ موسمه الذي تلاشت فيه آماله في الفوز بلقب الدوري الإسباني.

منذ ثمانية أعوام، لم يتمكن برشلونة من تحقيق الفوز في أي مباراة خارج أرضه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث كانت آخر مرة تحقق فيها الفوز على أرسنال في موسم 2015-2016 بنتيجة 2-0.

بالنسبة لنابولي، فإنه ليس في أفضل حالاته مقارنة بالموسم الماضي، حيث فقد جزءًا كبيرًا من قوته الهجومية وتراجع أداء اللاعبين الرئيسيين مثل كفاراتسخيليا وأوسيمين بعد عودتهما من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث خسرا في النهائي مع منتخب نيجيريا أمام كوت ديفوار.

قبل يومين من المباراة، تعرض نابولي لأزمة كبيرة بإقالة مدرب الفريق، لتتولى فرانشيسكو كالزونا، مدرب منتخب سلوفاكيا، تدريب الفريق في هذه المباراة.