نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يستغل خطأ حارس الفيحاء ويضيف الهدف الثاني للنصر بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف النصر الثاني في اللقاء أمام الفيحاء، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2024.

وسجل رونالدو هدف العالمي الثاني في اللقاء بعد خطأ فادح من ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء، عند الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

حيث مرر بروزوفيتش كرة عرضية رائعة لصاروخ ماديرا، ليتمكن من استلامها ليتدخل الحارس من أجل افتكاكها لكنه فشل وأعطاها بسهولة لرونالدو من أجل تسجيل هدف فريقه الثاني في اللقاء، والخامس في بطولة دوري أبطال آسيا.

وشهد شوط اللقاء الأول، تسجيل أوتافيو لهدف الشوط الوحيد، في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة عرضية من عبد الله الخيبيري.

وتعرض المهاجم النييجيري أنتوني نواكإيمي مهاجم فريق الفيحاء للإصابة عند الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، ودخل سلطان مندش بدلا منه.

كما تصدى القائم لتسديدة رونالدو في الدقيقة 37 من زمن المباراة، بعد عرضية مرسلة من بروزوفيتش، قابلها صاروخ ماديرا برأسة ولكن منعه القائم الأيمن لتسويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء.

ومنع القائم كرستيانو رونالدو من تسجيل هدف في الدقيقة 47 من زمن المباراة، بعد تمريرة ساحرة من بروزوفيتش.

وشهدت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب فريق الفيحاء، فوز النصر بهدف مقابل لاشيء، سجله قائد العالمي كرستيانو رونالدو، لتصبح النتيجة حتى تلك اللحظة بمجموع المباراتين 2/0 لصالح العالمي ضد الفهود.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الفائز نظيره فريق العين الإماراتي، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فريق العين الفوز أمام نظيره ناساف كارشي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم عصر اليوم.

ومن المنتظر أن تقام مباراة دور الـ 8 يوم 4 مارس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام التاسعة بتوقيت أبو ظبي.