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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات حاسمة لفرق الفيوم وبنى سويف بالجولة 16 بالقسم الثالث

تفتتح السبت المقبل منافسات الجولة 16 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف فيما تختتم لقاءات الجولة الأحد القادم .

ويحتل توت عنخ امون صدارة جدول الترتيب فيما يحتاج الفريق لحصد نقطة وحيدة من الثلاث جولات القادمة لنيل بطاقة الصعود رسميا لدورى القسم الثانى.

مباريات السبت :

حيث يستضيف مركز شباب ابشواى شقيقه نادى أهلى الغرق بملعب مركز شباب الفيوم، ويسعى الفريقان لتحقيق فوز لإسعاد الجماهير والتقدم بجدول الترتيب، ويحتل مركز شباب ابشواى المركز الخامس برصيد 20 نقطة فيما يحتل نادى اهلى الغرق المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

ويستضيف نادى ابو كساة شقيقه مركز شباب اطسا بديربي فيوم قوى وحاسم بملعب مركز شباب سنورس، ويسعى الفريقان لتحقيق انتصار للابتعاد عن خطر الهبوط، ويحتل ابو كساة لمركز الثامن برصيد 11 نقطة فيما يحتل اطسا المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

مباريات الأحد :

حيث يستضيف نادى مطرطارس شقيقه مركز شباب سنورس بملعب سنورس، ويسعى أبناء مطرطارس لتحقيق فوز للابتعاد عن شبح الهبوط فيما يسعى سنورس لمواصلة النتائج الجيدة خلال الموسم الحالى والتقدم بجدول الترتيب، ويحتل مطرطارس المركز التاسع برصيد 9 نقطة فيما يحتل سنورس المركز الثالث برصيد 29 نقطة.



وبمواجهة حاسمة ومثيرة يستضيف نادى توت عنخ امون نظيره مركز شباب سمسطا بملعب الاسيوطى، ويسعى أبناء توت عنخ امون لتحقيق انتصار أو تعادل للصعود رسميا القسم الثانى دون النظر لنتائج الجولات القادمة فيما يسعى أبناء سمسطا لتحقيق المفاجأة وعرقلة المتصدر.

ويحتل توت عنخ امون المركز الأول برصيد 43 نقطة فيما يحتل سمسطا المركز السابع برصيد 18 نقطة

ويستضيف مركز شباب الفيوم نظيره نادى بنى سويف الرياضى بملعب الساحة بمواجهة قوية، ويسعى الفريقان لتحقيق انتصار لإسعاد الجماهير ويحتل مركز شباب الفيوم المركز السادس برصيد 18 نقطة فيما يحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 35 نقطة.



جدول ترتيب المجموعة :

1 - نادى توت عنخ امون 43 نقطة.

2 - نادى بنى سويف 35 نقطة.

3 - مركز شباب سنورس 29 نقطة.

4 - نادى اهلى الغرق 20 نقطة.

5 - مركز شباب ابشواى 20 نقطة.

6 - مركز شباب الفيوم 18 نقطة.

7 - مركز شباب سمسطا 18 نقطة.

8 - نادى ابو كساة 11 نقطة.

9 - نادى مطرطارس 9 نقاط.

10 - مركز شباب اطسا 8 نقاط.