نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يتخطى الفيحاء بثلاثية ويضرب موعدا مع العين بربع نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن فريق النصر من تخطي عقبة نظيره الفيحاء بثنائية نظيفة ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2024.

وكان النصر قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، لتصبح النتيجة الإجمالية لمجموع المباراتين هي ثلاثية مقابل لاشيء.

سجل أوتافيو هدف فريق النصر الأول، في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة عرضية من عبد الله الخيبيري.

وأضاف كرستيانو رونالدو هدف العالمي الثاني في اللقاء، عند الدقيقة 85 من عمر المباراة، بعد خطأ فادح من ستويكوفيتش حارس فريق الفيحاء.

كما سجل الهداف التاريخي لكرة القدم، كرستيانو رونالدو، هدف عالمي في مرمى فريق الفيحاء، لكنه تم إلغاؤه بداعي التسلل، بعد تمريرة ساحرة من بروزوفيتش.

وكان رونالدو متقدمًا عن مدافعي فريق الفيحاء ووقع في حالة تسلل واضحة في تلك اللقطة، عند الدقيقة 47 من زمن المباراة التي تجمع بين العالمي والفهود في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2024.

كما شهد اللقاء تعرض المهاجم النييجيري أنتوني نواكإيمي مهاجم فريق الفيحاء للإصابة عند الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، ودخل سلطان مندش بدلا منه.

وتصدى القائم لتسديدة رونالدو في الدقيقة 37 من زمن المباراة، بعد عرضية مرسلة من بروزوفيتش، قابلها صاروخ ماديرا برأسة ولكن منعه القائم الأيمن لتسويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء.

وتحصل السباعي " أوتافيو دا سيلفا، كرستيانو رونالدو، عبد الله الخيبيري، عبد الرحمن السفري، نواف الحارثي، هنري أونيكورو، أسامة الخلف " على بطاقة صفراء، كما حصل عليها لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر نظرًا لإعتراضه على قرارات حكم اللقاء أثناء المباراة.



موعد مباراة النصر والعين في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا



ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره فريق العين الإماراتي، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فريق العين الفوز أمام نظيره ناساف كارشي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم عصر اليوم.

ومن المنتظر أن تقام مباراة دور الـ 8 يوم 4 مارس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام التاسعة بتوقيت أبو ظبي.