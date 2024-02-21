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أحمد جودة - القاهرة - نجح الدولي الاسباني اليافع لامين يامال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تسجيل رقمًا تاريخيًا مع البلوجرانا في بطولة دوري أبطال أوروبا عقب المشاركة مع كتيبة تشافي ضد فريق نادي نابولي لحساب لقاءات ثمن نهائي التشامبيونزليج.

لامين يامال يحقق رقم تاريخي مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وبدأ يامال المباراة ضمن التشكيل الاساسي في خط الهجوم إلى جانب الثنائي الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي والاسباني بيدري.

وقالت شبكة اوبتا للأحصائيات أن يامال بات أصغر لاعب يشارك في مباراة بالادوار الاقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعمر 16 عامًا و223 يومًا.

يُذكر أن يامال سبق وأن شارك مع برشلونة خلال الموسم الجاري في 34 مباراة بمختلف البطولات نجح خلالها في تسجيل خمسة أهداف وقدم سبعة تمريرات حاسمة.