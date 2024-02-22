نابولي يحقق رقمًا كارثيًا خلال مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نابولي رقمًا كارثيًا خلال مواجهة برشلونة، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

ويعد نابولي أول فريق على الإطلاق لا يسدد أي كرة في الشوط الأول من مباراة بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل نابولي أمام برشلونة

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا - جيسوس - رحماني - دي لورينزو.

خط الوسط: كايوستي - لوبوتكا - أنجويسا.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا - أوسيمين - بوليتانو.

تشكيل برشلونة أمام نابولي

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: جواو كانسيلو - رونالدو أراوخو - إينيجو مارتينيز - جول كوندي

الوسط: فرينيكي دي يونج - أندريس كريستنسين - إلكاي جوندوجان

الهجوم: بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - لامين جمال

يذكر أن المباراة الأخيرة بين برشلونة ونابولي جاءت في الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي، وفاز النادي الإسباني بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.