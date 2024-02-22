ليفربول يكرم ضيافة لوتون تاون بالأربعة في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق لوتون تاون برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.



أحداث مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

بدأ رتم المباراة سريع بعض الشيء وتمكن أوغبيني من تسجيل هدف لوتون تاون الأول في شباك ليفربول في الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول من المباراة.

ونجح فرجيل فان دايك في تسجيل هدف الريدز الأول في شباك لوتون تاون في الدقيقة السادسة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة بصناعة ماك اليستير.

وجاء جاكبو في الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليسجل ثاني أهداف ليفربول في شباك لوتون تاون.

استمر استحواذ لاعبو ليفربول على الكرة استحواذ كامل ونجح لويس دياز في تسجيل هدف ليفربول الثالث في الدقيقة الحادية والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

واختتم هارفي إليوت مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في شباك لوتون تاون في الدقيقة التسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة، لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.