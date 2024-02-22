نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد لوتون تاون اليوم الأربعاء 21/2/2024 في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد لوتون تاون اليوم الأربعاء 21/2/2024 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره فريق لوتون تاون في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 26 من البريمرليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

سجل أوغبيني هدف لوتون تاون الأول في شباك ليفربول في الدقيقة الثانية عشر ليعادل فرجيل فان دايك النتيجة في الدقيقة السادسة والخمسين.

وأحرز جاكبو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة التاسعة والخمسين، ليوقع لويس دياز على هدف ليفربول الثالث في الدقيقة الحادية والسبعين.

ودون هارفي إليوت على الهدف الرابع في شباك لوتون تاون في الدقيقة التسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة.