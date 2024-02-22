عاجل.. تفاصيل اصطدام طائرة الأهلي بسيارة في غانا والمباراة مهددة بالتأجيل

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تواجد أزمة تواجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في غانا عقب تعرض الطائرة الخاصة بهم لحادث اصطدام، كما كشف التفاصيل الكاملة.

عاجل.. تفاصيل حادث اصطدام طائرة الأهلي بسيارة في غانا والمباراة مهددة بالتأجيل



وجاء شوبير متحدثا خلال تصريحات تلفزيونية، مشيرا: "بعثة الأهلي تواجه حاليا أزمة كبيرة في غانا، عقب تعرض الطائرة الخاصة بهم لحالة اصطدام بسيارة خلال التواجد في مطار أكرا".

واكمل: "البعثة تتواجد حاليا في مطار أكرا، والطائرة لن تتمكن من إكمال الطيران من مدينة كوماسي إلى مدينة أكرا بسبب الحادث الذي أدى لخلل في الطيران".

وواصل: "مسئولو الأهلي يحاولون بشتى الطرق البحث عن أحد الفنادق في أكرا القريبة من المطار، حتى يتم توفير سبل الراحة للاعبين قبل الانتقال إلى مدينة كوماسي، كما قاموا مسئولو بعثة الاهلي بأجراء محاولات من أجل توفير طائرة أخرى داخلية للانتقال من مدينة أكرا إلى مدينة كوماسي، لكن المحاولة فشلت في إيجاد طائرة جديدة".

واتم شوبير حديثه: " بعد التواصل مع وزير الطيران في مصر، أصبح الوضع أكثر صعوبة لإيجاد طائرة أخرى، وبناشد بكل تأكيد مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتأجيل المباراة، حيث من الصعب إقامة المباراة في وقتها يوم الجمعة المقبل".