ليفاندوفسكي يحقق رقمًا مميزًا خلال مواجهة نابولي في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - حقق روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة رقمًا مميزًا خلال مواجهة نابولي، في المباراة التي تجمع الفريقين في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وأصبح روبرت ليفاندوفسكي (35 عامًا و184 يومًا) أكبر هداف لبرشلونة في مباراة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق لليونيل ميسي (33 عامًا و259 يومًا ضد باريس سان جيرمان في مارس 2021، وأيضًا في دور الـ16).

وسجل روبرت ليفاندوفسكي أول هدف لبرشلونة في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا منذ ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان 1-1 برشلونة، مارس 2021).



تشكيل نابولي أمام برشلونة

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا - جيسوس - رحماني - دي لورينزو.

خط الوسط: كايوستي - لوبوتكا - أنجويسا.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا - أوسيمين - بوليتانو.

تشكيل برشلونة أمام نابولي

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: جواو كانسيلو - رونالدو أراوخو - إينيجو مارتينيز - جول كوندي

الوسط: فرينيكي دي يونج - أندريس كريستنسين - إلكاي جوندوجان

الهجوم: بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - لامين جمال

يذكر أن المباراة الأخيرة بين برشلونة ونابولي جاءت في الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي، وفاز النادي الإسباني بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.