نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتعادل مع نابولي في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق برشلونة أمام نظيره فريق نابولي الإيطالي بهدف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سان باولو.

وشهدت المباراة استحواذ متبادل من قبل الفريقين بينما كانت الخطورة لصالح فريق برشلونة طوال المباراة.

وافتتح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة التسجيل للنادي الكتالوني في المباراة عند الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني.

وتمكن النيجيري فيكتور أوسيمين من تسجيل هدف التعادل لصالح فريق نابولي في المباراة عند الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريق برشلونة ضد نظيره فريق نابولي الإيطالي يوم 12 من شهر مارس المقبل في دوري أبطال أوروبا.