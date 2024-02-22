نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف+90.. آرسنال يسقط أمام بورتو في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي أمام نظيره بورتو البرتغالي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الدراجاو"، وذلك في إطار ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

أحداث مباراة آرسنال وبورتو في دوري أبطال أوروبا

مرت الثلث ساعة الأولى من عمر الشوط الأول بسجال على الكرة بين أقدام لاعبي الفريقين ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين.

ومنع القائم الأيمن للحارس دافيد رايا الهدف الأول لصالح بورتو في الدقيقة 22، بعد تسديدة من جالينو من داخل منطقة الـ6 ياردات.

ونفذ بوكايو ساكا لاعب آرسنال في الدقيقة 32، ركلة ركنية عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ويليام ساليبا برأسية، ولكن مرت بعيد عن المرمى.

وسدد نيكولاس جونزاليس لاعب بورتو في الدقيقة 37، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 40 سدد إيفانيلسون لاعب بورتو تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن أمسك بها الحارس دافيد رايا.

وجاءت ركلة ركنية لصالح آرسنال في الدقيقة 2+45، نفذها بوكايو ساكا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كاي هافيرتز برأسية قوية من داخل منطقة الـ6 ياردات، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وأرسل فرانسيسكو كونسيساو لاعب بورتو في الدقيقة 84 عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أمسك بها دافيد رايا حارس مرمى آرسنال.

وسجل وينديرسون جالينو أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 4+90، بعد تمريرة من أوتافيو إلى زميله جالينو الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس دافيد رايا.