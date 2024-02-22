نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة آرسنال ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة آرسنال وبورتو بخسارة الجانرز بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "الدارجاو"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة آرسنال ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

سجل وينديرسون جالينو أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح بورتو في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 4+90، بعد تمريرة من أوتافيو إلى زميله جالينو الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس دافيد رايا.

موعد مباراة آرسنال ضد بورتو في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره بورتو يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر مارس المقبل على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.