نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عضو الزمالك يكشف للمرة الأولى تفاصيل غريبة في ملف رحيل إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن الإدارة السابقة وراء رحيل إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض إلى النادي الأهلي بعد التعامل بشكل سيء مع الملف.

ورحل إمام عاشور عن صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لنادي ميتلاند الدنماركي في عهد المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

تصريحات حسام المندوه

وقال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: من وجهة نظري أن سوء إدارة ملف إمام عاشور وراء رحيله عن الزمالك بسبب التعامل السيئ مع ملف اللاعب.

وتابع: ما لا يعلمه البعض أن عقد إمام عاشور كان مستمر مع نادي الزمالك لمدة موسم ونصف آخر وليس بنهاية الموسم الذي رحل فيه عن القلعة البيضاء.