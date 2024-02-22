برشلونة يكتفي بالتعادل وبورتو يصعق أرسنال

برشلونة يكتفي بالتعادل وبورتو يصعق أرسنالاكتفى برشلونة الإسباني بالتعادل مع مضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 1 - 1، فيما أسقط بورتو ضيفه أرسنال بهدف قاتل، يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي المباراة الأولى، سجل لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 60، بينما تعادل لنابولي فيكتور أوسيمين في الدقيقة 75.

وفي الثانية، لم ينجح بورتو وأرسنال في التسجيل في الشوط الأول حيث لم يسدد أرسنال أي تسديدة مباشرة على المرمى، فيما هدد بورتو مرمى "المدفعجية" في مناسبتين.

وفي الشوط الثاني، خطف بورتو هدف الفوز بتسديدة رائعة من وينديرسون جالينو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب في 12 مارس المقبل في ملعب "الإمارات"، وفي نفس الموعد، يستضيف برشلونة نادي نابولي.