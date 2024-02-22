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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بسرعة.. رابط دون تقطيع مباراة الهلال وسباهان | دوري أبطال آسيا، تواصل اليوم الخميس منافسات جولة الإياب في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2023. وسيكون ملعب استاد المملكة آرينا في جدة، البوابة التي ستشهد مواجهة مثيرة بين الهلال السعودي وسباهان أصفهان الإيراني ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومحتدمة، حيث يسعى كلا الفريقين إلى الانتصار لضمان التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية.

أما بالنسبة للقنوات الناقلة، فمن المتوقع أن تتوفر المباراة على العديد من القنوات الرياضية المحلية والعالمية، مما يتيح للمشجعين متابعة اللقاء مباشرة من خلال شاشات التلفزيون أو البث الحي عبر الإنترنت.

يسعى نادي الهلال، الذي يحمل الرقم القياسي برصيد 4 ألقاب في مسابقة دوري أبطال آسيا، إلى تعويض خسارة اللقب في الموسم الماضي عندما واجه نادي أوراوا الياباني في المباراة النهائية.

مع غياب اللاعب البرازيلي نيمار الذي يعاني من إصابة متوقعة أن تمتد حتى نهاية الموسم الحالي، يتحتم على الهلال الاعتماد على قوته الجماعية وتنظيمه الجيد للفريق.

وقد نجح الهلال في التأهل إلى الدور الإقصائي الأول بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة، بينما حل نادي سباهان وصيفًا للمجموعة برصيد 10 نقاط وتعادل واحد وهزيمتين.

وقد انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على أرض نادي سباهان في استاد نقش جهان بفوز الهلال بنتيجة 3-1، مما يجعل الفريق السعودي مرشحًا قويًا للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

موعد مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال وسباهان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان اليوم

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قنوات Alkass Ten HD وAbu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN Sports AFC HD وSSC HD.

معلق مباراة الهلال ضد سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

أسندت شبكة قنوات بي ان سبورتس التعليق علي المباراة بصوت المعلق عصام الشوالي إضافة إلى اذاعتها عبر شاشة قناة ssc بصوت فارس عوض وحاتم بطيشة.

بينما يمكنكم مشاهدة المباراة بصوت المعلق خليل البلوشي عبر شبكة قنوات الكأس القطرية.