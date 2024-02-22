نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث محبي الكرة العالمية والآسيوية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي مع نظيره فريق نافباخور الاوزبكستاني اليوم الخميس الموافق 22/2/2024 بستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الاتحاد ونافباخور

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد ونافباخور المرتقبة بينهم مساء الخميس في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي بتعليق رؤوف خليف وفارس عوض وحسن العيدروس وبلال علام.

ترتيب مجموعة الاتحاد ونافباخور

1- الاتحاد 15 نقطة

2- سباهان 10 نقاط

3- القوة الجوية 10 نقاط

4- اجمك دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور

تردد قناة bein sports afc

القمر: سهيل

التردد: 11623

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.