نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع أمام سباهان في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره فريق سباهان الايراني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2024.

وتقام المباراة التي ستجمع بين الفريقين على أرضية ملعب " المملكة أرينا " معقل الزعيم، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال وسباهان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام سباهان بدوري أبطال آسيا

يُفكر البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال، في البدء بتلك المباراة الهامة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي آل البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكساندر ميتروفيتش - مالكوم

جدير بالذكر أن فريق الهلال قد تمكن من تحقيق الفوز على سباهان، في مباراة الذهاب، التي أُقيمت على ملعب " نقش جهان "معقل الفريق الإيراني، بثلاثية مقابل هدف.