نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف موقف الكاف من تأجيل مباراة ميدياما الغانى والأهلي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الكاف من تأجيل مباراة ميدياما الغانى والأهلي لمدة 24 ساعة في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات أذاعية عبر أذاعة " أون سبورت أف أم":" الاتحاد الإفريقي طلب من النادي الأهلي أرسال تقرير عن حالة الطائرة وبالفعل أرسل ومن المتوقع أن تؤجل المباراة لمدة 24 ساعة."

يتواجد حاليًا بعثة النادي الأهلي في مدينة أكرا بسبب تعطل الطائرة الخاصة نتيجة التصدام مع سيارة الخدمات بالطائرة لعدم وجود طيران داخلي لنقل البعثة إلي مطار كوماسي.

تبحث بعثة النادي الأهلي برئاسة مهند مجدي عن حل ازمة الطائرة الخاصة بإجراء إتصالات مع شركة مصر للطيران لارسال طائرة أخري أو إصلاح الطائرة والسفر إلي مدينة كوماسي.

موعد مباراه الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميدياما الغانى ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب بابا يارا.