نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزيما يقود تشكيلة الإتحاد المتوقعة أمام نافباخور بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استقر الأرجنتيني مارسيلو جاريادو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإتحاد السعودي على تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره فريق نافباخور، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستضيف فريق إتحاد جدة نظيره نافباخور الأوزبكي، مساء اليوم الخميس، على ملعب " مدينة الملك عبد الله الرياضية "، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024.

وتنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد جدة ونافباخور، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يتكون التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - حسن كادش - مدالله العيان.

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما - رومارينيو

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل السلبي.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات Abu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق بلال علام، beIN Sports AFC HD بتعليق حسن العيدروس، وعبر قنوات SSC HD بتعليق فارس عوض ورؤوف خليف.