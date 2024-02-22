موعد مباراة مارسيليا ضد شاختار اليوم الخميس 22-2-2024 في الدوري الاووربي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا، تحضيراته استعدادًا لخوض مواجهة شاختار، في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي 2023-24.

موعد مباراة مارسيليا ضد شاختار اليوم الخميس 22-2-2024 في الدوري الاووربي

تقرر أن تقام أحداث مباراة مارسيليا ضد شاختار، اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري، على أرضية ملعب "فيلودروم" في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة مارسيليا ضد شاختار في الدوري الأوروبي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.