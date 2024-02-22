نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة روما ضد فينورد في الدوري الأووربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما نظيره نادي فينورد مساء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، في إياب دور الأقصائيات بالدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

ما توقيت مباراة روما ضد فينورد في الدوري الأوروبي؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تذاع احداث مباراة روما ضد فينورد عبر قناة بي إن سبورتس 2 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

معلق مباراة روما ضد فينورد؟

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة التعليق على مباراة روما ضد فينورد للمعلق أحمد البلوشي معلقا وواصفا على أحداث المباراة.