نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاهر لم يمتلك الحل وأكرم يقدم أسوأ مبارياته مع الأهلي.. ما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف شريف يسري، المحلل الرياضي، أسباب تعادل الأهلي، مع شباب بلوزداد الجزائري، سلبيًا، في اللقاء المؤجل من الجوة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شريف يسري، في تصريحات عبر برنامج كلام في الكورة الذي يبث على فضائية الشمس:" طاهر محمد طاهر، كان محور أداء الأهلي في مباراة شباب بلوزداد، وجميع اللاعبين كانوا يبحثون عنه لتمرير الكرة".

وتابع:" طاهر لم يظهر بالأداء الذي كان يتوقعه الجهاز الفني، ولم يمتلك الحلول، وفشل في القيام بدور الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وكانت معظم الهجمات تنتهى عنده"

وأردف:" كان من الأفضل أن يعتمد مارسيل كولر على حسين الشحات في هذا الدور".

وأكمل:" أكرم توفيق قدم أسواء ثاني مباراة له مع الأهلي أمام شباب بلوزداد بعد لقاء فلومينينسي بكأس العالم للأندية".

وتابع:" الأهلي استحوذ في الشوط الأول، وتم استهلاكه، وكان من الأفضل ترك الاستحواذ ومشاركة كهربا واللعب على الكرات الطويلة".