نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هدف الأهلي".. نجم منتخب مصر يفشل في الانتقال إلى الدوري الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فشلت إدارة نادي إنبي من الوصول إلى اتفاق مع نادي سواتشي الروسي، بشأن رحيل أحد نجوم القلعة البترولية في الفترة الأخيرة من المواهب الشابة، محمد حمدي، نجم منتخب مصر الأولمبي.

وكان حمدي قد نجحوفي جذب الأنظار في الفترة الأخيرة خلال مشاركته مع نادي إنبي ومنتخب الفراعنة، حيث كان هدفا لقطبي الكرة المصرية الا أن مغالاة إدارة الفريق عطلت الصفقة.

- سواتشي يتراجع عن ضم حمدي

وخاضت إدارة نادي إنبي شوطا من المفاوضات الأخيرة من الإدارة الروسية لحسم صفقة انتقال اللاعب، بنية الإعارة على سبيل الشراء، إلا أن المفاوضات باتت بالفشل بسبب الاختلاف على بعض البنود داخل العقد.

وكانت نسبة مشاركة اللاعب في المباريات بجانب حقوق إنبي من إعادة بيع اللاعب أو إعارته أحد العوائق التي منعت إتمام الصفقة.

على جانب آخر، يخطط نادي إنبي لمواصلة خطوة تسويق المواهب الشابة التي يمتلكها في الدوريات الأوروبية، لزيادة نسبة اللاعبين المصريين المحترفين بجانب الاستفادة المالية الضخمة من انتقال اللاعب.