نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد فينورد اليوم الخميس 22-2-2024 في الدوري الاوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضد فينورد مساء اليوم الخميس 22 فبراير في الدوري الأوروبي 2823-2024.

متي موعد مباراة روما ضد فينورد في الدوري الأوروبي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما نظيره نادي فينورد مساء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، في إياب دور الأقصائيات بالدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأولمبيكو المباراة المرتقبة بين نادي روما ضد فينورد في الدوري الأوروبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة روما ضد فينورد في الدوري الأوروبي؟

تذاع احداث مباراة روما ضد فينورد عبر قناة بي إن سبورتس 2 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4