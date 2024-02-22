نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يخوض تدريبين على استاد مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته اليوم في مدينة لوبومباشي بالكونغو استعدادا لخوض مباراة مازيمبي في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة من ظهر السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق أول تدريباته في الثالثة عصر اليوم على استاد مازيمبي والذي يستضيف اللقاء، حيث من المقرر أن يخوض الفريق تدريبين على ملعب المباراة طبقا للائحة التي تمنح الضيف فرصة التدريب مرتين على ملعب اللقاء إذا كان من النجيل الصناعي وهو ما ينطبق على ملعب مازيمبي.

ووصلت بعثة بيراميدز مساء الأمس إلى لوبومباشي على متن رحلة طيران خاصة استغرقت ٧ ساعات ونصف، بعدما خاض تدريبا صباحيا في ملعب الدفاع الجوي قبيل السفر مباشرة.