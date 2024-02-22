نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-2-2024 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري، مباريات من العيار الثقيل، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

رين ضد إيه سي ميلان، في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

فرايبورج ضد لانس، في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

بنفيكا ضد تولوز، في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

كرباج ضد براجا، في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة

سبارتا براج ضد جلطة سراي، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

سبورتينج لشبونة ضد يونج بويز، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

مارسيليا ضد شاختار دونيستك، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

روما ضد فاينورد، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.