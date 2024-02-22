نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفعة الموسم للاتحاد.. تاليسكا يقرب محمد صلاح من النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، عن اقتراب رحيل النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن البريميرليج ليج، والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وكان اسم صلاح قد ارتبط في الموسم الماضي بالرحيل إلى اتحاد جده بعد مفاوضات نارية وبمبالغ ضخمة إلا أن اللاعب فضل تواجده داخل أوروبا والالتزام بعقده مع الريدز.

- النصر ينقض على صفقة صلاح

ونشرت صحيفة الشبابية السعودية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي(X)، " محمد صلاح نصراوي"، مما أثار رعب جماهير اتحاد جدة التي تنتظر وصول اللاعب هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة السعودية، أن إدارة النصر أصبحت منفتحا الآن على صفقة محمد صلاح بعد اقتراب رحيل البرازيلي تاليسكا عن الفريق نهاية الموسم الجاري، حيث دخل اللاعب في مفاوضات مع نادي بشكتاش التركي للعودة.

على جانب آخر، كان العميد قد قدم عرضا ضخما إلى صلاح في انتقالات يناير الماضية براتب يصل قيمته 85 مليون يورو.