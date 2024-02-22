نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تاليسكا يقترب صلاح من النصر ومفاجآة في إصابة الشناوي ونجم منتخب مصر يفشل في الاحتراف الخارجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 22-02-2024 في السطور التالية:

صفعة الموسم للاتحاد.. تاليسكا يقرب محمد صلاح من النصر السعودي

فجرت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، عن اقتراب رحيل النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن البريميرليج ليج، والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وكان اسم صلاح قد ارتبط في الموسم الماضي بالرحيل إلى اتحاد جده بعد مفاوضات نارية وبمبالغ ضخمة إلا أن اللاعب فضل تواجده داخل أوروبا والالتزام بعقده مع الريدز.

ونشرت صحيفة الشبابية السعودية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي(X)، " محمد صلاح نصراوي"، مما أثار رعب جماهير اتحاد جدة التي تنتظر وصول اللاعب هذا الموسم.

"هدف الأهلي".. نجم منتخب مصر يفشل في الانتقال إلى الدوري الروسي

فشلت إدارة نادي إنبي من الوصول إلى اتفاق مع نادي سواتشي الروسي، بشأن رحيل أحد نجوم القلعة البترولية في الفترة الأخيرة من المواهب الشابة، محمد حمدي، نجم منتخب مصر الأولمبي.

وكان حمدي قد نجحوفي جذب الأنظار في الفترة الأخيرة خلال مشاركته مع نادي إنبي ومنتخب الفراعنة، حيث كان هدفا لقطبي الكرة المصرية الا أن مغالاة إدارة الفريق عطلت الصفقة.

وخاضت إدارة نادي إنبي شوطا من المفاوضات الأخيرة من الإدارة الروسية لحسم صفقة انتقال اللاعب، بنية الإعارة على سبيل الشراء، إلا أن المفاوضات باتت بالفشل بسبب الاختلاف على بعض البنود داخل العقد.

وكانت نسبة مشاركة اللاعب في المباريات بجانب حقوق إنبي من إعادة بيع اللاعب أو إعارته أحد العوائق التي منعت إتمام الصفقة.

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن إصابة الشناوي

يخوض محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجزء الأخير في المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بعد الجراحة التي أجراها في الكتف، عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، إن الشناوي يسير بخطوات جيدة في برنامجه التأهيلي، وأنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى في البرنامج التأهيلي سيتم تحديد سفره إلى الخارج لتنفيذ المرحلة الثانية في التأهيل أو بقائه في مصر وجميع الاحتمالات قائمة.