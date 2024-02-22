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أحمد جودة - القاهرة - أدانت المحكمة العليا في كاتالونيا اليوم الخميس، لاعب كرة القدم البرازيلي السابق، داني ألفيس، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بحبسه أربع سنوات ونصف في السجن.

وألزمت المحكمة أيضًا داني ألفيس بدفع 150 ألف يورو للضحية.

وقالت المحكمة في بيان: "جاءت العقوبة بعدما ثبت أن الضحية لم توافق، وهناك أدلة بالإضافة إلى شهادة المدعية مما يعني ثبوت الاغتصاب".

وذكر ألفيس أنه مارس الجنس بالتراضي مع الضحية. وكان المدعي العام يطالب بحبسه لمدة تسع سنوات.

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بحبس داني ألفيس أربع سنوات ونصف

وأُلقي القبض على مدافع برشلونة السابق (40 عامًا) في يناير من العام الماضي في المدينة الإسبانية وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.

وجذبت القضية اهتمامًا كبيرًا ليس فقط بسبب شهرة ألفيس، ولكن لأن الاعتداء الجنسي هو موضوع مهم بشكل متزايد في الشأن العام الإسباني.

كما إنها واحدة من أبرز المحاكمات في إسبانيا منذ صدور قانون في 2022 جعل التراضي عنصرًا أساسيًا في قضايا الاعتداء الجنسي وزيادة الحد الأدنى للسجن في الاعتداءات التي تنطوي على عنف.

ولم يتسن الاتصال بمحامي ألفيس على الفور للتعليق.

وقال المحامي دافيد ساينز للصحافيين خارج المحكمة "نشعر بالرضا لأن الحكم يعترف بما كنا نقوله طوال الوقت.. الضحية كانت تقول الحقيقة وإنها عانت".

وأضاف أن فريقه سيواصل تحليل ما إذا كانت العقوبة تتناسب مع خطورة الجريمة.

وحصد ألفيس أكثر من 40 لقبًا مع البرازيل والأندية بينها برشلونة، إشبيلية، يوفنتوس، وباريس سان جيرمان. وعقب القبض عليه فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده.