نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-2-2024 في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم، والتي ستشهد صراع كبير بين الفرق

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

لودوجوريتس ضد سيرفيت، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال بيتيس ضد دينامو زغرب، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

بودو جليمت ضد أياكس أمستردام، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

سلوفان ضد شتورم جراتس، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

آينتراخت فرانكفورت ضد سانت خيلويزي، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

فرينكفاروزي ضد أوليمبياكوس، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ليجيا وارسو ضد مولده، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات دوري المؤتمر الأوروبي

ويمكنكم مشاهدة مباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة